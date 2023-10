Die Vielfalt an Berufen - daheim in der Region

Jetzt hat auch Zell am See seine eigene Berufsinformationsmesse: Der Verein "kommbleib"lud in Kooperation mit der MS Zell am See zu einem Info-Tag mit Pinzgauer Unternehmen und Schulen

Lorena Schwaiger und Margareta Schößwendter aus der 1a der MMS Zell am See mit Lehrerin Daniela Auer.

Direktor Christoph Pichler und Christina Holzmeister von der PTS Zell am See.

"Saalfelden hat seine Job(i)vent, Mittersill die PolySkills, Taxenbach die Berufsinformationsmesse BOBI. Nur in Zell am See gab es bisher kein vergleichbares Angebot", so die Geschäftsführerin des Vereins "kommbleib", Johanna Neumayr. Gemeinsam mit der MS Zell am See, die auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, und 38 Partnerunternehmen hat sie eine Berufsinformationsmesse auf die Beine gestellt, bei der Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Pinzgauer Schulen zu den vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Bezirk hingeführt wurden. "Das soll aber keine Konkurrenzveranstaltung zu den bereits bestehenden Berufsinformationsveranstaltungen sein", betont Neumayr. "Ich glaube einfach, man kann in diesem Bereich nie genug tun und es ist so wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen ganz konkret mit verschiedenen Berufen vertraut werden."

Neben den Betrieben stellten auch die weiterführenden Schulen ihr Angebot vor, an vielen der liebevoll gestalteten Stände konnte auch selbst Hand angelegt werden. Mit 500 Schüler/-innen, die mit einem interaktiven Fragebogen durch die bunte Welt der Berufe cruisten, war die Messe mehr als gut besucht. "Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut ankommt", so Vizebürgermeisterin Salome Mühlberger. Der rege Austausch der Schüler mit den Unternehmern lässt hoffen, dass der eine oder andere für einen Beruf Feuer fängt. Das wünscht sich auch Bäckermeister Andreas Unterberger: "Im ganzen Land gibt es nur drei Bäckerlehrlinge - und das, obwohl wir keine Nachtarbeitszeiten mehr haben." Wer weiß: Vielleicht war bei der Messe auch ein künftiger Bäcker dabei.