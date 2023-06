Die Welt der Türgriffe ist in Tamsweg Zuhause

Die Firma Griffwelt setzt die Wünsche der Türenindustrie von Tamsweg aus um. Nach zehn Jahren zieht Harald Moser im LN-Gespräch Bilanz.

Vor einigen Jahren war der Türgriff ein Zubehörartikel. Heute ist das deutlich anders: "Der Türgriff ist kein Zubehörartikel, sondern mittlerweile aus technischer, aber auch optischer Sicht ein wichtiger Bestandteil geworden. Er wurde zum Designelement", sagt Harald Moser, geschäftsführender Gesellschafter. Zu fünft hat er mit seiner Firma Griffwelt vor zehn Jahren im Tamsweger Gewerbegebiet begonnen. Heute zählt der Betrieb 20 Mitarbeiter, davon fünf im Vertrieb, die die Kunden direkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen. Im Sortiment hat die Produktionsfirma rund 300 verschiedene Modelle: "Natürlich in den verschiedensten Ausführungen: Egal ob rund oder eckig. Der Geschmack unterscheidet sich zwischen den Ländern. Von Chrome über Edelstahl bis zu Beschichtungen in Schwarz-, Grau- und Weißtönen. Durch die Partnerproduktionen in China sehen wir uns als Produzent. Wir können die Wünsche der Türindustrie bestmöglich umsetzen. Durch die enge Zusammenarbeit kann man sich laufend an der Branche orientieren", sagt der 44-Jährige im LN-Gespräch.

80 Prozent der Ware kommen aus Fernost. Rund 350.000 Türgriffe, Glastür- und Schutzbeschläge verlassen derzeit jährlich das Lager im Gewerbegebiet von Tamsweg. Alle drei bis vier Wochen werden Container angeliefert. In Tamsweg erfolgt eine nochmalige Qualitätskontrolle. Im Anschluss wird der Großhandel beliefert: "Wir sehen uns als verlässlicher Partner des Fachhandels. Europäische Unternehmen haben weltweit einen hohen Stellenwert für Qualität." Knapp 2000 Quadratmeter Nutzfläche teilen sich auf Lager, Büro und Logistik auf. Die Bestellungen werden per Telefon oder E-Mail angenommen: "Verkauf über Online-Plattformen ist bei uns tabu. Man hat sonst keine Kontrolle mehr über den Preis. In unserer Branche werden wir besonders für die hohe Servicequalität geschätzt. Dies verdanken wir unseren freundlichen und kompetenten Mitarbeitern in Tamsweg."

Den internationalen Einkauf erledigt die gebürtige Chinesin Lijuan Zhang, die mit ihrer Familie im Lungau lebt. "Sie ist unser Sprachrohr nach China. Dank Lijuan können wir mit unseren Partnern in deren Landessprache kommunizieren."

Zwei Mal pro Jahr steht für Harald Moser eine Reise in den Süden Asiens am Programm. Eben auch, um am Puls der Zeit zu bleiben. Und bei der "Bau" im April in München war die Firma Griffwelt heuer zum vierten Mal mit einem Messestand präsent. 300.000 Fachbesucher schauen sich dort nach Branchen-Neuigkeiten um. Über 2000 Aussteller aus der ganzen Welt schlagen in 19 Messehallen ihre Zelte auf: "Es ist der Branchentreff schlechthin. Es geht um Präsentation von Neuheiten, man knüpft neue Kontakte und sieht, wohin sich die Branche entwickelt. Einer der Zukunftsmärkte wird Indien."

Und wie sehen Sie die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung? "Die nächsten zwölf Monate werden alles andere als einfach. Sie werden für die gesamte Wirtschaft herausfordernd. Wir sehen es als Chance, dass wir mit Neuheiten im Produkt- und Digitalisierungsbereich für die Zukunft gerüstet sind. Nachhaltigkeit in der Verpackung wird immer mehr zur Voraussetzung."

Die Entwicklung schreitet auch bei den Türgriffen zügig voran: "Türgriffe müssen in erster Linie funktionieren. Es geht hin zu Türgriffen ohne Schlüsselrosetten, die unsichtbar in den verschiedensten Formen verschlossen werden können: Egal ob Verriegelungstechnik mit dem Finger, standardmäßig per Schließzylinder oder per Schieberiegel sowie mit Fingerscan."

Mit Augmented Reality hat die Zukunft bei der Firma Griffwelt in Tamsweg bereits begonnen: "Mittels Türgriffkonfigurator digitalisieren wir die Ausstellung. Wir können den Kunden das komplette Angebote präsentieren, ohne die Produkte vor Ort zu haben. Der Türgriff wird mittels Smartphone in 3-D auf die jeweils beliebige Fläche projiziert."