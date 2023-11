Die Wende am Salzburger Immobilienmarkt schreitet voran: Preise gehen zurück

In Salzburg sinkt die Anzahl an Wohnungsverkäufen. Suchende finden wieder mehr Angebot vor. Auch die Preise sinken. Käufer seien somit wieder im Vorteil, sagt eine Marktkennerin.

Am Salzburger Immobilienmarkt setzt sich die Trendwende fort. "Was viele Verkäufer noch nicht wahrhaben wollen, ist mittlerweile Realität. Der Käufer ist wieder König", teilt Elisabeth Rauscher, Geschäftsführerin von Team Rauscher Immobilien mit. In den vergangenen Jahren sei gekauft worden, was angeboten wurde, "teilweise auf sehr hohem Preisniveau". Der Blick ins Grundbuch zeige nun, dass damit vorläufig Schluss sei, sagt Rauscher.

Anzahl an Wohnungsverkäufen geht zurück

Immoservice Austria, ein Dienstleister für Immobilienbewertung und Lagebewertung, verzeichnet für das erste Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei Wohnungsverkäufen von 28,6 Prozent in der Stadt und 46,1 Prozent im Bundesland. Gebrauchte Wohnungen wurden deutlich besser verkauft als Bauträgerobjekte.

Gestiegene Zinsen, teure Rohstoffe und zahnlose Förderungen zeichnen dafür verantwortlich. "Da ist natürlich auch die Politik gefordert, denn am geringen Angebot liegt es nicht. Immerhin werden je nach Wohnkategorie zwei Mal so viele Immobilien angeboten wie noch im Frühjahr", merkt Rauscher an.

Mehr Angebot für Käufer

Immobiliensuchende treffen wieder auf mehr Angebot: Waren es vor einem halben Jahr 500 Wohnungsangebote im Monatsschnitt, sind es jetzt über 1000 Objekte. Die Preise gaben im Vergleich zum Frühjahr um rund 10 Prozent nach. Den größten Rückgang verzeichnet dabei die besonders beliebte Kategorie der Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Diese verbilligten sich um 13,2 Prozent. Elisabeth Rauscher nennt zwei Beispiele für die Landeshauptstadt: "Gebrauchte Reihenhäuser unter 700.000 Euro waren in der Stadt praktisch nicht zu bekommen. Mittlerweile bewegen wir uns eher auf 600.000 Euro zu. Auch der Einstiegspreis bei einfachen Eigentumswohnungen in der Stadt ist wieder unter 4000 Euro/m² gefallen."

Rauscher betont: "Die letzten Jahre gehörten den Verkäufern, jetzt sind wieder die Käufer im Vorteil. Die sogenannte Trendwende ist eigentlich die Rückkehr zur Normalität. Bei nachlassenden Preisen und einem großen Angebot wird auch gerne verhandelt. Da spielen wir als Makler eine entscheidende Rolle, indem wir realistische Preiserwartungen bei Verkäufern schaffen und Käufern die Qualität des Angebots nahebringen. Gute Lagen stehen ja nach wie vor hoch im Kurs."