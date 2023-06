Tourismus, Sanierungen und der Wirtschaftszweig erneuerbare Energie geben der Baubranche Hoffnung. Generell sei die Stimmung positiv.

Baumeister Peter Dertnig, Firmenchef der Firma Wagrain Bau mit rund 140 Bauarbeitern im Jahresschnitt, ist Landesinnungsmeister Bau innerhalb der Wirtschaftskammer Salzburg. Im Gespräch geht er auf die aktuelle Situation der Baubranche ein und bezieht Stellung zu Themen wie den aktuellen Personalmangel und stetig steigende Baukosten.

Wie ist die Stimmung in der Baubranche?Peter Dertnig: Die Stimmung ist gespalten. Die Betriebe im Bundesland Salzburg sind mittelfristig gut ausgelastet. Der Wohnbau hat jedoch eine Delle. In Salzburg gibt es zu wenig Wohnungen. Die Wohnbauförderung in Salzburg ist jedoch österreichweit Vorreiter. Da haben es andere Bundesländer wesentlich schwerer.

Worauf führen Sie die ständigen negativen Nachrichten zurück?Die aktuelle Situation wird auf junge Häuslbauer abgewälzt. Die gingen jedoch auch schon vor den aktuellen Krisen zurück. Grund und Boden werden knapper und obendrauf auch teurer. Ich will nicht gerne jammern. Es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Auch wenn natürlich ein Zweckpessimismus da ist. Die Wirtschaft läuft durch Optimismus. Ich nehme da auch die Medien in die Pflicht. Man kann nicht immer nur das Negative berichten. Vielmehr gehört das Positive hervorgehoben.

Hat sich die Baubranche verändert?Die Branche hat sich immer verändert. Unser Zugang ist es, Lösungen für die wirtschaftlichen Herausforderungen zu finden. Im Jahr 2000 haben wir mit unserer Firma rund 40 Prozent vom Umsatz mit dem Bau von Tankstellen erwirtschaftet. In den letzten fünf Jahren haben wir keine einzige gebaut. Es wird weiterhin mehr in Sanierung und Adaptierung gehen. Die Hotellerie investiert fleißig. Auch die Seilbahnwirtschaft ist gut aufgestellt - auch wenn man von vielen Seiten behauptet, dass es in naher Zukunft keinen Schnee mehr geben wird. Gerade im Bereich Tourismus und Wirtschaft werden immer mehr Personalhäuser gebaut. Und auch im Bereich Klimawende wird es Baufirmen brauchen. Jedes Windrad hat ein Fundament. Mehr Strom bedeutet auch den Bau von zusätzlichen Umspannwerken. Auch der Tiefbau wird über Bahn- und Straßenbau stärker benötigt werden. Unsere Branche ist dynamisch. Vieles funktioniert heute digital. Man kann es nicht mehr mit früher vergleichen, wie heute gebaut wird. Es reicht bis hin zum Baustoff.

Was sind derzeit die größten Herausforderungen?Größte Herausforderung bleibt auch in unserer Branche das Personal. Auch wenn wir während der Covid-19-Pandemie durchgearbeitet und Personal von anderen Branchen bekommen haben, haben wir immer noch zu wenig Personal. Die Lehre ist im Aufwind. Auch das Modell Lehre mit Matura wird stark angenommen. Aber das Berufsbild verändert sich laufend. Mittlerweile ist der Maurer zum Tief-, Hoch- und Betonbauer geworden. Das Berufsbild wurde technischer und die ausgebildeten Fachkräfte sind gefragter denn je.



Was sagen Pongauer Bauunternehmen zum Thema?

Wilfried Steiner jun., Bauunternehmen Steiner in Radstadt:

"Die Auftragslage ist nicht mehr so wie vor zwei Jahren, aber wir sind schon noch zufrieden. Vor allem der Bau von Einfamilienhäusern und Wohnbauten geht deutlich zurück. Das liegt zum einen an den steigenden Baukosten, zum anderen an der Zinslage. Man merkt jetzt deutlich, dass sicher rund 90 bis 95 Prozent der Bauvorhaben eine Finanzierungsunterstützung brauchen. Bei Kommunalbauten und im Tourismus ist die Auftragslage nach wie vor gleichbleibend hoch."





Thomas Rieser, Prokurist der Firma Spiluttini Bau in St. Johann im Pongau:

"Aktuell schaut es noch sehr gut aus, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Aufträge weniger werden. Wie genau sich das Ganze entwickelt, steht in den Sternen. Fest steht, dass der private Wohnbau stark rückläufig ist und der Bau von Einfamilienhäuser zurzeit fast komplett wegfällt, weil sich die Leute es einfach nicht mehr leisten können. Und auch die Zinslage und die Kreditvergaberichtlinien spielen hier eine Rolle. Da braucht es wieder ein Umdenken. Positiv ist bei uns, dass wir personell sehr gut aufgestellt sind, auch weil wir selber unsere Fachkräfte ausbilden und jedes Jahr fünf bis acht Lehrlinge haben."





Michael Fritzenwallner, Firma FM-Bau in Hüttau:

"Wir sind sehr zufrieden, die Auftragslage ist so gut wie nie zuvor. Seit meinem Beginn 2015 wurde es von Jahr zu Jahr besser und auch fürs nächste schaut es bereits jetzt sehr gut aus. Rückgänge im Bereich der Einfamilienhäuser konnte ich noch nicht feststellen. Vor allem im landwirtschaftlichen Bereich wird weiterhin stark investiert, auch weil die Fördersummen dort relativ hoch sind. Einziger Minuspunkt ist, dass auch wir, wie fast alle, zu wenig Personal haben."





Josef Kaiser, Firma Kaiser Bau in Großarl:

"Derzeit sind wir absolut zufrieden mit der Auftragslage und der Auslastung. Wie sich das weiterentwickelt, lässt sich schwer einschätzen. Aber wir rechnen schon mit einem leichten Rückgang. Das wird sich auf einem Niveau wie vor ein paar Jahren einpendeln. Noch merken wir wenig, aber die Reaktionen auf die Teuerung kommen in der Baubranche immer etwas zeitverzögert. Gut ist, dass die Hotelbranche weiterhin boomt. Wir sind positiv eingestellt, es wird immer gebaut werden."





Harald Heigl, Firma Austrobau, Hoch- und Tiefbau in Altenmarkt: "Die Auftragslage bei uns ist noch sehr gut, jedoch nicht mehr ganz so gut wie im letzten Jahr. Aber wir sind zufrieden. Vor allem im Bereich der Einfamilienhäuser gibt es einen starken Rückgang. Der Grund dafür liegt auf der Hand - die Kreditbedingungen sind schwieriger geworden und natürlich auch die Baukosten gestiegen. Eine weitere Herausforderung ist die Suche nach qualifizierten Facharbeitskräften."