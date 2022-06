Diese Couch kommt aus dem Gefängnis

Tapezierermeister Hannes Schiefer setzt bei der Produktion seiner Polstermöbel auf die Mitarbeit von Häftlingen.

Die einhundertste Knastcouch steht in einer kleinen Tapeziererwerkstätte in Anthering. "Bei diesem Modell haben wir auf Spanplatten gesetzt", erklärt Hannes Schiefer. Die organische Platte eigne sich besonders gut für die Form der Couch. Normalerweise setze er auf Mehrschichtplatten, Fichteleisten und Buchenleisten. Bevor Hannes Schiefer sein Tapeziererhandwerk anwendet, lässt er den Unterbau der Couch in der Justizanstalt Puch-Urstein von Häftlingen produzieren. Bis zu fünf Insassen arbeiten an einer Couch nach den Plänen von Schiefer.

Die Idee entstand nach der ...