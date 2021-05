Dieses Eis ist in über 5000 Filialen zu finden

Das Eiswerk in Bergheim hat sich zum zweitgrößten Bioeisproduzenten Österreichs gemausert. Vom Großhandel bis zur Eistüte ist alles dabei.

Dort, wo Eis produziert wird, muss es nicht automatisch kalt sein. In der Produktionshalle der Firma Eiswerk in Bergheim herrscht keine Spur von kondensierendem Atem. Kistenweise stehen frische Zutaten wie Bananen und Zitronen bereit, über ein Fließband laufen Becher mit Erdbeereis der Eigenmarke eines großen Diskonters. Geschäftsführer Daniel Erlinger (32) schnappt ein Schokoladen-Steckerleis aus einer Halterung: "Bitte sehr, frisch aus der Eismaschine schmeckt es am besten."

Staunen lässt einen nicht nur der Geschmack von frischem Bio-Schokoladeneis - auch ...