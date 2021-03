Dietmar Hufnagl: "Es geht für viele Betriebe ums Überleben"

Der Leiter der Wirtschaftskammer in Zell am See wirft mit den PN einen Blick auf aktuelle Befindlichkeiten in verschiedenen Branchen.

SN/sw/Andreas Rachersberger „Die Regierung verlässt sich auf Statistiker und Virologen, die leider zu wenig die Wirtschaft berücksichtigen“, sagt Dietmar Hufnagl.