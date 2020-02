dm drogerie markt setzt auf Sonnenstrom ab Hof aus Mondsee

70 Land- und Forstwirte stellen ihren Überschuss-Strom auf einer Plattform zur Verfügung. Der Kunde sucht sich seinen Lieferanten selbst aus. dm ist der erste Businesskunde, der auf Sonnenstrom ab Hof setzt.

dm drogerie markt und MyElectric verbindet eine langjährige Partnerschaft: Für die Jahre 2020 und 2021 hat dm seinen Strombedarf für das Filialnetz, die Salzburger Zentrale und das Verteilzentrum in Enns bei MyElectric geordert. Dabei wird auf 100 Prozent Wasserkraft mit Herkunftsnachweisen aus Österreichischen Wasserkraftwerken gesetzt. dm-Geschäftsführer Thomas Köck: "Wir sind dabei, unseren Energiebedarf auf CO2-neutrale Energiequellen umzustellen. Dazu gehören die Installation von Solaranlagen auf Gebäuden, die sich in unserem Eigentum befinden, Langzeittests in Richtung Elektromobilität sowohl im Pkw-Fuhrpark als auch in der Logistik und eben grüner Strom aus Wasserkraft für alle Objekte, in denen wir den Strombezug selbst in der Hand haben."

"Sonnenstrom ist digital, ökologisch und emotional"

Ein nächster Schritt ist die Kooperation mit "Sonnenstrom ab Hof". dm ist der erste Businesspartner - seit 1. Jänner 2020. Die Initiative wurde gemeinsam von der MyElectric, der unabhängigen Einkaufsgemeinschaft BestpreisAgrar und dem Strompool-Experten LPV Energiemanagement initiiert. Geschäftsführer Peter Hochleitner von MyElectric: "Sonnenstrom ab Hof ist ein Stromprodukt, das digital, ökologisch und emotional ist. Dieses Produkt verbindet Menschen online. Der Strom ist sauber und er bekommt ein Gesicht. Für dm als ersten Businesskunden-Abnehmer stehen die Überschuss-Mengen an Strom von 15 Landwirten zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, dass dm mit diesem regionalen und ökologischen Produkt auf digitale Lösungen und Nachhaltigkeit setzt und wir so gemeinsam mithelfen, die Klimaziele zu erreichen."

Der Strom wird ausschließlich online vermarktet

"Sonnenstrom ab Hof" ist ein Strom-Produkt der MyElectric - einer Tochterfirma der Salzburg AG. Das Angebot wird ausschließlich über eine online Plattform (www.sonnenstromabhof.at) vermarktet. Rund 70 Land- und Forstwirte des LPV-Pools, die eine hofeigene Photovoltaik-Anlage besitzen, stellen produzierten Überschuss-Strom auf der Plattform dabei Haushalten und nun auch dm zur Verfügung. Kunden suchen sich auf diesem Marktplatz "ihren" Stromerzeuger selbst aus. Unter www.bestpreisagrar.at können sich interessierte Landwirte anmelden.



Quelle: SN