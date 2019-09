dm zieht in den ehemaligen Baumax beim Walser Airportcenter ein

Nun ist es fix: Die dm-Zentrale für Zentral- und Osteuropa bleibt in Salzburg, genauer gesagt in Wals-Siezenheim. In der Praxis müssen die Verwaltungsmitarbeiter des Drogeriemarkt-Konzerns nur wenige Meter umziehen - gleichzeitig wird ein länger leer stehendes Gebäude wiederbelebt.

SN/dm/movea So soll die neue Zentral- und Osteuropazentrale aussehen.