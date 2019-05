"Doktorwirt" aus Salzburg als Pionier regionaler Kulinarik ausgezeichnet

Seit zehn Jahren zeichnet das AMA-Gastrosiegel Betriebe aus, die sich zur Regionalität bekennen.

"Globaler Einheitsgeschmack ist out, Gerichte aus der Region sind in", sagt Michael Blass, AMA-Marketing-Geschäftsführer bei der Überreichung der Auszeichnung von Anneliese Schnöll vom Gasthaus "Doktorwirt" in Salzburg. Schnöll war vor zehn Jahren eine der ersten Salzburger Wirte, die sich ganz der Regionalität verschrieben haben. AMA-Gastrosiegel-Betriebe verpflichten sich, in der Speisekarte anzuführen, woher Fleisch, Milchprodukte, Eier, Obst, Gemüse, Erdäpfel, Wild oder Süßwasserfisch stammen. Dies wird auch in regelmäßigen Abständen kontrolliert. In alle den Jahren gab es beim "Doktorwirt" keine Beanstandung.

"Mit der Zertifizierung mit dem AMA-Gastrosiegel gehören die teilnehmenden Betriebe in die kulinarische Oberliga und repräsentieren die kulinarische Destination Österreich. Wir freuen uns sehr, dass der Gasthof Doktorwirt diese Werte seit Anbeginn des Zertifizierungssystems mit jeder erfolgreichen Kontrolle unter Beweis", betonte Blass.

Quelle: SN