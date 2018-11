Doppelt so viele Lehrstellenangebote wie Suchende in Salzburg

Ende Oktober hat die Saisonarbeitslosigkeit bereits Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Ein Lehrlingsmangel besteht in Salzburg dagegen schon lange. Beim AMS sieht man in jungen Flüchtlingen ein Potenzial, diesen Mangel zu lindern.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO Symbolbild.