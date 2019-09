Drei Männer haben sich von der Chili-Lily verabschiedet

160 Reingewürze und 365 Gewürzmischungen werden bei Spiceworld in Salzburg produziert. Mit neuer Marke und Design wollen die neuen Eigentümer jetzt kräftig wachsen.

Die Gewürzmischung "Steak 66" und der Oregano - das sind Lukas Walchhofers Lieblinge. "Unser Oregano stammt aus wildem Anbau in der Türkei und hat eine coole Schärfe. Mit Olivenöl und Zitronensaft machen Sie damit den besten Salat ever", sagt er. Der 33-jährige Salzburger startete vor zehn Jahren als erster Mitarbeiter bei Spiceworld, übernahm vor zwei Jahren die Geschäftsführung und hat nun die verbliebenen 20 Prozent Geschäftsanteile von Firmengründer Willi Pichler übernommen. Bereits im Vorjahr hatte die Zaltech Holding 80 Prozent des 2005 gegründeten Unternehmens übernommen und TV-Koch Roland Trettl an Bord geholt.

Nun starten die drei Männer - Lukas Walchhofer, Roland Trettl und Zaltech-Chef Helmut Gstöhl - mit dem neuen Markennamen "Stay spiced!" und einer anderen Verpackung neu durch.

Wesentlich mitgeredet hatte bei dem neuen Auftritt TV-Koch und Kochbuch-Autor Roland Trettl. "Als meine Frau und ich zum ersten Mal die Spiceworld besuchten, waren wir sofort geflasht - von den Mitarbeitern und vom Geruch. Damit kann man mich emotional am besten abholen", schildert der Koch seine ersten Anbahnungsschritte an das Unternehmen. Doch als er die Dose gesehen habe, in der die Gewürze in den Verkauf gekommen seien, habe er gewusst: "Das bin ich nicht." Vor allem das Logo der sich auf einer Chili räkelnden "Chili-Lily" habe in ihm andere Assoziationen als an hochwertige Gewürze ausgelöst. "Chili- Lily" ist jetzt Geschichte. Der Salzburger Designer Christian Steinwender hat den neuen Gewürzdosen - sie bestehen nun zu 99 Prozent aus recycelbarem Weißblech - ein neues Design in bunten Farben verpasst. Trettls Handschrift sieht man auch in den neuen Gewürzmischungen "He" (ein kräftiges Curry) und "She" (mediterrane Kräuter).

Auf knapp 2000 Quadratmetern produziert Spiceworld in Salzburg-Gnigl rund 30 Tonnen Gewürze und Gewürzmischungen jährlich. Die 250.000 Gewürzdosen werden händisch etikettiert. "Wir sind nach wie vor eine Manufaktur", schildert Lukas Walchhofer. Der gelernte Koch war bei seinem Start bei Spiceworld für alles zuständig. "Zusammen mit Willi Pichler habe ich ein Warenwirtschaftssystem eingeführt, ich habe die Gewürze gemischt, abgepackt, Bestellungen aufgenommen und im Verkauf gearbeitet", erinnert er sich.

Derzeit erwirtschaftet Spiceworld mit 20 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von drei Millionen Euro. 2,1 Millionen Euro werden mit Gewürzen umgesetzt, der Rest mit Delikatessen. Langfristig - das heißt in den kommenden acht Jahren - soll der Umsatz auf fünf Millionen Euro steigen. "Wir wollen unser Reseller-Netz ausbauen und dabei auf Küchenausstatter und Delikatessenhändler setzen", kündigt Lukas Walchhofer an. Eine großflächige Präsenz im Lebensmittelhandel sei kein Ziel, "wir wollen unsere Marke nicht verheizen", betont er.