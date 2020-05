Drei Salutschüsse für die Salzburger Gastronomie

Die Gastronomie hat wieder aufgesperrt - auch in der Stadt Salzburg. Das war für die Salzburger Bürgergarde am Freitag ein Grund, ihrer Freude mit Kanonenschüssen Ausdruck zu verleihen.

Auf dem Alten Markt wurde am Freitag um 11 Uhr die Wiedereröffnung der Gastronomie gefeiert - mit drei Salutschüssen der Salzburger Bürgergarde. Bürgermeister Harald Preuner: "Ich freue mich, dass endlich wieder so etwas wie ein normales Leben in der Stadt Salzburg stattfinden kann." Er bedankte sich für die Geduld und das Verständnis aller Beteiligten für die wochenlangen, strengen Maßnahmen - auch im Namen von Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler und Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Im Anschluss wurde symbolisch ein Bierfass "angezapft" - und das süffige Augustiner Bier aus München auch gleich verkostet.

