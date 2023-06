Dreikant wird international: Die Halleiner Holzbrüder richten sich am Meer ein

"Wir sind heuer ziemlich scharf losgefahren", sagt Gründer Matthias Lienbacher. Die Firma Dreikant pfeift auf Krise und wird international - neue Läden in Zürich und Mallorca inklusive.

Und auch in Zürich hat Dreikant einen Schauraum eröffnet: Die Gründer Stefan Rehrl, Matthias Lienbacher und Mario Siller haben damit energische Schritte in Richtung internationaler Expansion gelegt.

Nobel Hobel: In der Altstadt von Palma de Mallora hat Dreikant einen Schauraum eingerichtet. Ein Lkw voller Tische und Möbel wurde nach Spanien gekarrt. Dreikant will auch dort mit seinen außergewöhnlichen Tischen, handgefertigt aus einem Stamm Holz, punkten.

Aller guten Dinge sind drei. Getreu der Volksweisheit haben die drei Gründer der Firma Dreikant das Jahr 2023 gleich mit drei neuen Standorten begonnen. Zu den bestehenden Schauräumen in Hallein und Wien ist ein weiterer in der Stadt Salzburg in der Moosstraße 1 gekommen - und in Sachen internationaler Expansion ein Doppelschlag gelungen: Dreikant ist nun in Zürich und Palma de Mallorca vertreten. Geplant war eigentlich München, doch irgendwie sträubte sich die bayerische Metropole. Einmal war die Lage eines ...