Druckerei in Wals-Siezenheim investiert kräftig - und spart bei Energie und Papier

Der Betrieb feiert sein 50-Jahr-Jubiläum: Mehr als 4,2 Mill. Euro flossen in einen neuen Maschinenpark. Zum Fest wurde auch ein neuer Name aus der Taufe gehoben.

Seit 50 Jahren existiert die Druckerei in Wals-Siezenheim. Zum Jubiläum wurde jetzt kräftig investiert: Mehr als 4,2 Mill. Euro flossen in einen neuen Maschinenpark. Mit dem neuen Maschinenpark werden 25 Prozent Energie pro Jahr eingespart und beim Einstellen der Druckmaschine 50 Prozent weniger Papier als bisher benötigt. Hand in Hand mit der Investition ging im Jubiläumsjahr auch eine Umbenennung: Aus der Offset5020 wurde Die Offset.

Firma konnte den Umsatz steigern - gegen den Branchentrend

Die Druckereibranche ist eine schwierige Branche. Viele Betriebe mussten in den vergangenen Jahren die Segel streichen. Andere kämpfen mit Umsatzrückgängen. Die Offset mit 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte die Umsatzzahlen steigern - gegen den Branchentrend. Parallel wurde der EU-Exportanteil auf 25 Prozent gehoben. "Wir haben immer ein Auge auf die Trends in unserer Branche. Zudem setzen wir in unserem Kerngeschäft - dem Druck - ausschließlich auf hohe Qualität in der Produktion und im Service", sagt der technische Leiter René Kirchlechner.

"Wir wollen zeigen, dass wir anders sind"

"Wir sind ein junges, bunt gemischtes Team mit vielen Ideen, Erfahrungen und Visionen. Wir wollen zeigen, dass wir anders sind", sagt Geschäftsführer Robert Watzal. Ein Detail: Die Druckerei verzichte auf umweltbelastete Waschmittel. Damit setze man auch ein wichtiges Zeichen im Mitarbeiterschutz.