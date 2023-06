E-Bikes: Große Nachfrage und eine neue Antriebstechnik

Immer mehr Radfahrer steigen auf ein E-Bike um - auch in Salzburg. Das bestätigen lokale Fahrrad-Händler. Zudem gibt es eine neue Technik, die auf Wasserstoff beruht.

Das Radfahren soll in der Regel Spaß machen und nicht anstrengend sein. Aus diesem Grund greifen immer mehr Salzburgerinnen und Salzburger auf ein E-Bike zurück, das mit einem Motor Unterstützung beim Treten in die Pedale bietet. Laut einer Statistik des Österreichischen Verkehrsclubs liegt die Quote beim Erwerb eines solchen Fahrrads bereits bei fast 50 Prozent - Tendenz steigend.

E-Bikes beliebter als die herkömmlichen Bikes

Diesen Trend bestätigt auch Anneliese Forsterpointner vom gleichnamigen Fahrradgeschäft in Seekirchen. In ihrem Unternehmen, das sich auf die Marke KTM spezialisiert hat, sei die Quote sogar noch höher. "Wir verkaufen im Jahr rund 800 Fahrräder. Der Anteil der E-Bikes liegt mittlerweile bei 70 Prozent", sagt die Seniorchefin, die seit acht Jahren selber auf den Elektroantrieb bei ihrem Drahteseln zurückgreift.

Mittlerweile sei die Technik sehr ausgereift. "Das erste E-Bike, das wir vor 20 Jahren hatten, hatte vorne den Motor und auf dem Gepäckträger den Akku. Dementsprechend schwierig war das Fahren", erinnert sie sich an die Anfänge zurück. Heute sind sowohl Motor und Akku im Rahmen verbaut, was für einen ausgeglichenen Schwerpunkt sorgt.

Ein Leasing der E-Bikes ist mittlerweile möglich

Wichtig sei in ihrem Unternehmen vor allem die Beratung. "Probesitzen ist bei uns Pflicht. Wir schauen, ob das Rad dem jeweiligen Kunden auch vom Körperbau her passt, nicht, dass es nach dem Erwerb des Drahtesels eine Enttäuschung gibt", erklärt Anneliese Forsterpointner. Zudem gibt es eine ausgiebige Schulung vor der ersten Fahrt. "Manche Leute unterschätzen die Kraft des Motors. Daran muss man sich erst gewöhnen." Das günstigste E-Bike in ihrem Laden kostet um die 2500 Euro.

Es gibt wie bei den Autos auch die Möglichkeit, das Fahrrad zu leasen. Bei dieser Variante können Fahrräder einfach und kostengünstig vom Arbeitnehmer über den Arbeitgeber geleast werden. Das Rad kann komplett privat genutzt werden und wird monatlich per Gehaltsumwandlung vom Brutto-Lohn bezahlt. "Das nehmen immer mehr Leute in Anspruch", sagt die Seniorchefin. Demnächst wird das Fahrrad-Sortiment mit elektrisch angetriebenen Lastenrädern erweitert.

China stellt Wasserstoff-betriebene Fahrräder vor

Bei der bereits angesprochenen Motoren- und Akkutechnik gibt es eine neue Entwicklung. In China gibt es seit Kurzem wasserstoffbetriebene Klappräder. Diese Räder sind mit einer Brennstoffzelle und einem Wasserstoffspeicher ausgestattet. Bei der sogenannten "kalten Verbrennung" entstehen Wasser, Strom und Wärme. Ein Vorteil dabei ist, dass kein Lithium zur Herstellung benötigt wird und das Bike lediglich Wasser ausstößt. Die Zellen lassen sich schnell laden, hier liegt aber der Nachteil. Es gibt kaum eine Infrastruktur zum Befüllen des Wasserstofftanks. Das französische Unternehmen Pragma Industries hat bereits angekündigt, die ersten mit Wasserstoff betriebenen Fahrräder in Europa anzubieten.

Viele Familien steigen vom Auto auf ein Lastenrad um

Alfred Eichblatt, Geschäftsführer der Firma Bergspezl, glaubt nicht, dass sich diese neue Form der Antriebstechnik in näherer Zukunft durchsetzen wird. "Mittlerweile hat man eine sehr gute Technik bei den herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus, das wird vorerst auch so bleiben", sagt der Geschäftsführer, der ein Fahrrad-Geschäft in Parsch führt. Auch in seinem Laden wird die Nachfrage nach E-Bikes immer größer. "Wir sind bei unseren Verkäufen mittlerweile bei 50:50. Der Plafond ist allerdings noch nicht erreicht", sagt Eichblatt. Viele Kunden würden noch zögern, da ein E-Bike doch um einiges teurer ist als ein Rad ohne Motor. "Wir bieten mittlerweile auch einen Diebstahlversicherung an und auch bei uns kann man ein Bike über den Arbeitgeber leasen."

Lastenräder mit und ohne E-Motor finden auch immer mehr Anklang. "Viele Familien, vor allem in der Stadt, verzichten mittlerweile auf ein Auto und transportieren ihre Kinder mit dem Lastenrad oder machen die Einkäufe für das Wochenende damit", sagt Alfred Eichblatt.