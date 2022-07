E-Sattelzug ließ seine Muskeln spielen

Schafft es ein elektrisch betriebener Sattelzug problemlos auf die Franz-Josefs-Höhe? Am Sonntag trat erstmals ein 26-Tonner zum Leistungstest an.

"Wir wollen damit nicht ins Guinessbuch der Rekorde kommen", erklärt Anton Gebert. Aber: Rekordverdächtig war der Einsatz des elektrisch betriebenen 26-Tonnen-Sattelzuges am Sonntag aber auf jeden Fall. "Denn das, was wir heute hier auf der Großglockner-Hochalpenstraße gezeigt haben, ist europaweit sicher erstmalig und einzigartig", betont Anton Gebert. Er ist Marketingleiter bei Tschann Nutzfahrzeuge in Salzburg. Das Unternehmen ist Vertriebspartner von DAF Trucks mit Sitz im niederländischen Eindhoven. Seit 2018 produziert das Unternehmen batterieelektrische Lkw.

Es waren Anfragen österreichischer Kunden, die Tschann-Geschäftsführer Enrico Simma auf die Idee gebracht hatten, einen der elektrisch betriebenen 26-Tonner einem hochalpinen Belastungstest zu unterziehen. "Unsere Kunden zeigen großes Interesse an Zero Emission Lösungen für den Gütertransport, sind aber gleichzeitig skeptisch ob die Fahrzeuge, die sich im Flachland bereits bewährt haben auch in einem gebirgigen Land wie Österreich einsetzbar sind", sagt Enrico Simma. "Es geistert so viel Halbwissen, Nichtwissen und Unsicherheit zu dem Thema herum. Und dem wollen wir entgegenwirken", ergänzt Gebert.

Am Sonntag um sieben Uhr früh war es so weit: Der 26 Tonnen schwere DAF-CF-Electric-Sattelzug mit einer Maximalleistung von 326 PS startete bei der Kassenstelle in Fusch/Ferleiten auf die Großglockner-Hochalpenstraße mit Ziel Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Über eine Strecke von 34 Kilometern überwand der Sattelzug bis zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe rund 2000 Höhenmeter mit Steigungen bis zwölf Prozent. Auf der Rückfahrt nach Ferleiten meisterte der E-Lkw dann nochmals 720 Höhenmeter bergauf. Durch die Rekuperation konnte bei der Talfahrt ein großer Teil der beim Bergauffahren zusätzlich verbrauchten Energie zurückgewonnen werden. Zurück in Ferleiten hatte die Batterie des E-Lkw noch einen Ladezustand von 45 Prozent. Damit ergab sich für die Hochgebirgstour ein Verbrauch von im Schnitt 2,7 kWh/km.

Doch was kostet so ein E-Lkw? "Ein 26-Tonnen-Sattelzug dieser Kategorie kommt auf rund 370.000 Euro. Das ist drei Mal so viel wie ein vergleichbarer Diesel-Lkw", erklärt Anton Gebert. Mit der ab August in Österreich erhältlichen ENIN-Förderung würden aber bis zu 80 Prozent der Mehrkosten für einen E-Lkw gefördert werden.

Die Grohag forciert E-Mobilität mit einem Sondertarif für E-Fahrzeuge, dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur sowie einem hauseigenen E-Fuhrpark. "Umso mehr freut es mich, dass dieser epochale E-Lkw-Leistungstest so erfolgreich über die Bühne gegangen ist", betonte Grohag-Vorstand Johannes Hörl.