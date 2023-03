In einer kahlen Salzburger Messehalle entstand ein "Zauberwald"

Robert Brandstätter hat Bäume auf 100 Quadratmetern "gepflanzt". Messebesucher, die am Wald vorbeischlendern, hören Vogelgezwitscher.

Ein Wald inklusive Vogelgezwitscher in einer nüchternen Halle? Robert Brandstätter und sein Team von Brandstätter Floristik in Fuschl haben einen "Zauberwald" in die Halle 1 im Salzburger Messezentrum gepflanzt. Hintergrund: Die Nachhaltigkeitsmesse E-XPO 5020 öffnet am Freitag ihre Pforten.

"Wir suchen immer die Herausforderung. Diesmal wollten wir uns für die Messe etwas ganz Cooles einfallen lassen," sagt Maria Theresia Awender von der Landesinnung der Gärtner und Floristen. Der Wald misst 100 Quadratmeter und besteht aus 50 bis 60 ...