Eachtling-Taxi aus Unternberg: Laura, Ditta & Melody fahren wieder auf Tour

Familie Sampl ist gerüstet: Ihr "Eachtling-Taxi" ist startbereit und die "Eachtling-Hotline" ist an.

Vieles entsteht im landwirtschaftlichen Alltag am Holzerhof in Unternberg "aus einer Gaudi heraus", sagt Stephanie Sampl. So auch der Name "Lungauer Eachtling-Taxi". Laura, Ditta und Melody sind bei Familie Sampl eben nicht nur ab Hof, sondern auch mit Lieferung erhältlich. "Und plötzlich waren wir in alle Himmelsrichtungen unterwegs und als ,Eachtling-Taxi' bekannt", so die Jungbäuerin. Genau genommen wird man auch als solches gerufen.

Damit aufgeladen und losgefahren wird, dafür genügt ein Telefonat oder eine Message via Whatsapp oder Facebook an die "Eachtling-Hotline" des Holzerhofes. Social Media sei hierbei eine große Hilfe. Bekanntheitsgrad, die Termine und Verkaufsplätze sowie die Erreichbarkeit fördern den Verkauf. "Die meisten Kunden kennen uns nicht einmal beim Namen. Aber sie wissen genau, wann und wo das Lungauer Eachtling-Taxi unterwegs ist."

Die Vorbereitungen für die nächste Tour im Herbst sind bereits im Gange. Bis in den Oberpinzgau, nach Salzburg und Umgebung, nach Kärnten und auch Richtung Judenburg wird der Weg wieder führen.

Eachtlinge werden auf dem Holzerhof schon über viele Jahrzehnte angebaut. Aus einer Anbaufläche von circa 800 Quadratmetern wurde in den vergangenen Jahren immer mehr. Derzeit sind es circa zwei Hektar, auf denen die Bio-Eachtlinge gedeihen. Was die hohe Produktqualität ausmacht, das sei kein Geheimnis. "Wir lassen nach dem Schlegeln (dem Abmähen des Krauts) die Eachtling noch gern etwas länger unter der Erde. Um die drei Wochen circa, denn so wird die Schale fest und die Lagerung in nicht ganz so kalten Kellern ist einfacher", erklärt Stephanie Sampl. Die Ernte findet dann zwar etwas später statt, dies aber zugunsten der Haltbarkeit.

Es sei vermutlich für alle Lungauer Eachtlingbauern gesprochen, wenn der Arbeitsaufwand beschrieben wird. "Bis die Eachtling fixfertig beim Kunden sind, wird jedes Sackerl mindestens vier Mal überhoben. Auch wird (fast) jeder Eachtling mindestens ein Mal per Hand kontrolliert. Trotz Sortiermaschine muss gut d'rübergeschaut werden." Deshalb helfen am Holzerhof mit den Altbauersleuten, Verwandten und Freunden viele fleißige Hände mit. So steigt die Vorfreude auf die Ernte, aufs Liefern und dann auf herzliche Begegnungen mit den Kunden.