easyJet verbindet jetzt Salzburg und Barcelona

Am Dienstag um 19 Uhr startete erstmals ein Airbus A319 der easyJet in Richtung Barcelona. Das Ziel war der Flughafen El Prat. Die Verbindung zwischen Salzburg und Barcelona wird künftig am Dienstag und am Samstag bedient - vorerst bis Ende Oktober.

Seit Dienstag ist das Sommerflugprogramm ab Salzburg um eine Destination reicher! Christopher Losmann, Flughafenprokurist und Bereichsleiter Verkehr & Sales: "Die Corona-Pandemie hat für den Salzburg Airport auch neue Chancen eröffnet. So konnten wir easyJet davon überzeugen, einen Direktflug von Salzburg nach Barcelona anzubieten. Damit sind wir nach vielen Jahren wieder direkt mit der katalonischen Hauptstadt verbunden." Die Direktverbindung wird bis Ende Oktober

angeboten. "Das war eine unserer Top-Wunschdestinationen" Isabella Laimer (Marketing & Sales Salzburg Airport) mit der Buchungsnachfrage zufrieden: "Barcelona ist und war eine unserer Top-Wunschdestinationen und ist bereits sehr gut nachgefragt!" Thomas Haagensen, Geschäftsführer von easyJet Europe. "Wir freuen uns sehr, den Direktflug Salzburg mit Barcelona - eines der populärsten Ziele am Mittelmeer - anbieten zu können." Im Winter will easyJet neben der Verbindung nach Berlin (BER) auch Hamburg, London, Bristol und Amsterdam anzufliegen. Die Flüge sind bereits jetzt buchbar.