Echte Salzburger Mozartkugel rollt weiter vom Fließband

Die Fortführung der insolventen Salzburg Schokolade GmbH in Grödig wurde beschlossen. Zumindest für die nächsten sechs Wochen erhält das Unternehmen ausreichend Liquidität.

Ein leichtes Aufatmen bei den Mitarbeitern der Salzburg Schokolade GmbH. Zumindest für die nächsten Wochen ist der Betrieb gesichert. An die Mitarbeiter werden nun die offenen Löhne und Gehälter für den November zuzüglich der Weihnachtsgelder überwiesen.

Am Montag fand die erste Tagsatzung und Gläubigerversammlung am Landesgericht Salzburg statt. Die Fortführung des Unternehmens wurde beschlossen. Um die Zahlungsfähigkeit für die nächsten Wochen wiederherzustellen und den Topf an liquiden Mitteln zu füllen, springt eine heimische Bank als Unterstützer ein.

