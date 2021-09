Edles aus Leder Marke Nockstein

Zwei Schulfreunde machen auch im Handwerk gemeinsame Sache. Ihre feinen Lederwaren mit dem Hirschsymbol sind exklusive Einzelstücke.

Hätten Sie gewusst, dass Rinds- und Kalbsleder eigentlich als Tierhaut gleich dick sind? Kalbsleder fühlt sich aber viel weicher an, weil es entsprechend dünner abgeschabt wurde. Martin Ebner aus Faistenau kennt sich mit dem Material aus. Er zeigt in der Werkstatt, die in einer ehemaligen Spenglerei in Oberndorf untergebracht ist, ein paar ausgefallene Stücke. Da wäre zum Beispiel ein Armband für Uhren aus Störleder um wohlfeile 250 Euro. Die Fischhaut stammt vom Grödiger Fischzüchter Walter Grüll, zu Leder gegerbt wird ...