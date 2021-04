Sie sei zutiefst überzeugt vom Konzept des Unternehmens, sagt Maria Rauch-Kallat. Deshalb habe sie Anteile erworben. Die ehemalige Gesundheitsministerin hält 15 Prozent an der ITS Pflegemanagement GmbH in Altenmarkt. Operativ werde sie sich nicht einmischen. "Die Zuständigen können das alles selbst sehr gut."

SN/APA/HANS PUNZ Maria Rauch-Kallat hält 15 Prozent an der ITS Pflegemanagement GmbH in Altenmarkt.

ITS bietet einen laut eigenen Angaben österreichweit einzigartigen Service. Ihre Geschäftsidee dreht sich um Unterstützung und Beratung in allen ...