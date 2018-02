Ehemaliger Banker ist neuer Chef der Jungen Industrie Salzburg

Clemens Usner (37) hat im Vorjahr überraschend den elterlichen Betrieb übernommen - und in seiner Funktion als Chef der Jungen Industrie konkrete Wünsche an Bundes- und Landesregierung.

Gießereien haben in Salzburg zuletzt eher Schlagzeilen gemacht, wenn sie in die Insolvenz schlitterten, wie Clemens Usner weiß: "Tatsächlich sind zwei Drittel der Gießereien in Österreich in den letzten 20, 30 Jahren verschwunden. Es gibt bundesweit noch gut 30 Firmen. Der Ausstoß ist aber konstant geblieben. Denn die Betriebe haben sich gegenseitig aufgekauft oder, wenn andere generationsbedingt aufgehört haben, Marktanteile übernommen", sagt er über den Strukturwandel in der Branche. Usner muss es wissen: Denn der 37-Jährige hat im Vorjahr selbst in der Branche Fuß gefasst: Er führt die 1949 von seinem Großvater Rudolf gegründete Usner GmbH in Hallein, die sein Vater Dieter dann weitergeführt hat. Der Betrieb, der einen siebenstelligen Umsatz erwirtschaftet, ist keine Gießerei, hat sich aber auf die Zulieferung von Spezialharzen und Härtern für Eisen- und Stahl-Gießereien spezialisiert. Zweites Standbein der Firma, die zwar nur acht Mitarbeiter hat, aber trotzdem Mitglied in der Industriellenvereinigung ist, ist der Großhandel von Rohstoffen für die kunststoffverarbeitende Industrie: "Unsere Produkte fließen in Form von Flüssigsilikon etwa in die Herstellung von Duschköpfen, Babyschnullern oder Isolatoren für Stromfreileitungen ein."