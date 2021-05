Ehemaliger Barkeeper aus Adnet will die ganze Branche aufmischen

Michael Mattersberger war einst Barkeeper - jetzt will er mit seinem Netzwerk "True Spirits" die Spirituosenbranche durchschütteln.

Wilde Partys, exotische Strände, romantische Sonnenuntergänge, jahrhundertealte Gewölbekeller voller Eichenfässer - in Sachen Marketing schöpft die Spirituosenbranche normalerweise aus dem Vollen. Kein Problem, meint "True Spirits"-Chef Michael Mattersberger, wenn man sich dabei noch einigermaßen im Rahmen der Realität bewegt: "Campari oder Aperol zum Beispiel, die erzählen den Leuten nichts von jahrhundertealter Handwerkskunst, das sind Lifestyle-Marken, die Lifestyle-Geschichten erzählen, und das ist okay. Aber in der Branche werden mehr als die Hälfte der Geschichten hinter den Spirituosen einfach in Marketingmeetings erfunden."

