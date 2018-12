Ein Baum für jeden Mitarbeiter

Für jeden Neuzugang lässt Biogena einen Baum pflanzen. Der Mikronährstoff-Erzeuger will auf diese Weise in den nächsten zehn Jahren einen Wald in der Größe von 1500 Fußballfeldern aufforsten.

Julia Ganglbauer hat sich „beruflich verliebt“ und wechselte von Palfinger zu Biogena.