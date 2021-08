Die Salzburg AG produziert in ihren Kraftwerken Strom und Fernwärme. Dort gibt es verborgene Wege, die auch Mitarbeiter nur selten beschreiten.

Die Szenen aus dem Film "Der dritte Mann" haben Filmgeschichte geschrieben: Verfolgungsjagden durch Wiens Kanalnetz enden im Inneren einer Litfaßsäule. Sie ist Eingangstor zu verborgenen Kanälen und Wiens Untergrund.

Weniger bekannt ist, dass auch in Salzburg eine Litfaßsäule ein Portal zu verborgenen unterirdischen Tunneln ist. Am Ende der Strubergasse am Salzachkai steht eine Litfaßsäule, die stets ein Sujet der Salzburg AG ziert. Tatsächlich ist die Säule der Eingang zu einem Tunnel, der unter der Salzach zum Heizkraftwerk Mitte ...