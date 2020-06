Der Start ist nicht zuletzt wegen der Coronakrise holprig verlaufen, aber jetzt sind Doris Büchele und Sara Zimmermann mit dem "Unverpackt"- Bus auf Kurs.

Am Donnerstag hatte "Bruno" seinen ersten Markt-Einsatz. "Bruno" steht für biologisch, regional, unverpackt, nachhaltig und originell, hat vier Räder und ist etwas, das es in Österreich bisher noch nicht gab - ein mobiler Verkaufsladen, in dem es Lebensmittel ohne Verpackung ...