Ein Café als Begegnungszone für die Salzburger Stadtteile Gnigl und Parsch

Ein Seniorenheim geht aus sich heraus und betreibt ein Kaffeehaus.

Am Freitag war das "Café Zwetschke" in der Neuhauserstraße noch Baustelle. "Wenn wir am Samstag so viele Gäste haben wie derzeit Handwerker, sind wir sehr zufrieden", sagt Andreas Gruber augenzwinkernd. Das Café ist für den Betreiber des Senioren- und Pflegeheims "Schlossberg" eine Begegnungszone für "seine" Senioren und Menschen aus Parsch und Gnigl.

Das Lokal gehört zum Seniorenwohnheim und wird auch aus der Küche des Hauses gespeist. "Wir werden Mittagsmenüs, Torten und Kuchen, eine Nachmittagsjause und abends etwas Warmes bieten", kündigt Gruber an. Das Angebot sei eine perfekte Ergänzung zum vor drei Jahren errichteten betreuten Wohnen und stehe allen offen und sei mit der warmen Abendmahlzeit - auch zum Mitnehmen - etwa für Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen praktisch.

Schon bisher konnte man im Seniorenwohnheim Kaffee, Kuchen und Mittagsmenüs konsumieren. "Aber ins Seniorenheim geht halt keiner. Diese Barriere in den Köpfen wollen wir mit dem eigenständigen Café überwinden", erklärt Gruber. Gastgeber wird Florian Ziegler. Der 28-Jährige war schon in der Blauen Gans und im Calouba in Thalgau tätig.