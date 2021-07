Ein Campari-Cocktail für die Festspielstadt

Der Aperitif mit Zitrone, Bergamotte und Vanille soll italienisches Lebensgefühl nach Salzburg bringen.

Offiziell eröffnet wird die Campari-Pop-up-Bar in der Altstadt am Donnerstag. Einen ersten Einblick gaben die Betreiber - Campari und das Arthotel Blaue Gans - schon am Mittwochabend. Extra für Salzburg hat Campari-Chef-Barkeeper David Penker den Klassiker Campari-Orange neu interpretiert: Als "Sinfonia Campari" soll der Aperitif jetzt zusätzlich mit Zitrone, Bergamotte und einem Hauch von Vanille italienisches Lebensgefühl in die Altstadt bringen - und eine Alternative zum Festspiel-Champagner sein.

Rezeptur streng geheim

"Wir setzen mit unserer Cocktail-Kultur auf zeitlose Eleganz und urbanen Genuss in einem besonderen Ambiente", betont Michael Brauneis von Campari Österreich. "Die Nachbarschaft zu den Festspielen sorgt für besondere Freundschaften und Begegnungen", ergänzt Blaue-Gans-Chef Andreas Gfrerer. Campari, die Basis für Klassiker wie Negroni oder Americano, gibt es seit 1860 - die Rezeptur wurde von Gaspere Campari erfunden und blieb bisher unverändert sowie streng geheim.