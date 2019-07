Ein Deutscher ist der neue Chefkoch im Hotel Sheraton Salzburg

Frank Kilian (45) verband im "Tower Club Singapore" zehn Jahre lang europäische und asiatische Küche. Davor kochte er unter anderem im 3-Hauben-Restaurant "The Pier" in Sydney und im Michelin-Sternerestaurant "Zafferano" in London.

SN/sheraton/andreas kolarik Frank Kilian (re.) ist der neue Küchenchef im Sheraton Salzburg. Zusammen mit Sous-Chef Andreas Knöckl will er auf die Zutaten „Frische, Einfachheit und hochwertige Produkte“ setzen.