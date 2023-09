Ein Experte für die Wirtschaft

Josef Steinbacher verändert im Alleingang die Unternehmensstruktur internationaler Betriebe. Jahrelang feilte der Bischofshofener an seinem Erfolgssystem, dem Nahtstellen-Management. Damit schafft es der Wirtschaftsexperte die Produktivität, den Umsatz und die Mengenproduktion von mittelständischen Betrieben zu steigern, während Durchlauf- und Lieferzeiten verkürzt werden.

2012 wagte der Bischofshofener Josef Steinbacher den Sprung in die Selbstständigkeit. Als Experte für Nahtstellen-Management hilft der Unternehmensberater Betrieben bei der Umsetzung einer hierarchielosen Struktur.

"Von dieser Systemüberwindung profitieren sowohl Mitarbeiter, Kunden und schließlich auch der Betrieb selbst", unterstreicht der Pongauer. "Kurz gesagt geht es darum, durch einen reibungslosen Arbeitsablauf im Betrieb Lieferzeiten zu verkürzen und zuverlässig einzuhalten - meine Arbeit betrifft also größtenteils produzierende Unternehmen, ich habe aber auch die größte Skischule in Kaprun betreut."

Erfolgsbeispiele aus Nah und Fern

Einige Beispiele von großen Firmen - wie Palfinger - und zahlreichen mittelständischen Betrieben beweisen mit deutlich gestiegener Produktivität, Umsatz und Mengenproduktion sowie der großzügigen Verkürzung von Durchlauf- und Lieferzeiten die Funktionalität von Steinbachers Ansätzen. "Das gelingt durch den Einsatz von Nahtstellen zwischen den verschiedenen Teams und niemals durch ein Steuern von außen. Prinzipien werden verändert, Unnötiges weggelassen - somit reduziert sich die Durchlaufzeit. Das Ergebnis dabei ist ein garantiertes und frühes Lieferdatum. Mit der neuen Kernkompetenz werden die Kunden zufriedener und gleichzeitig wird der Arbeitsplatz attraktiver. Denn den Mitarbeitern wird die Verantwortung für den eigenen Arbeitsbereich wieder zurückgegeben und sie werden zu Multifachkräften ausgebildet", hebt Steinbacher hervor. "Der Erfolg stellt sich unweigerlich ein. Es braucht allerdings Zeit, damit alle Räder reibungslos ineinandergreifen", garantiert der Bischofshofener.

Konstruktivistische Grundidee wird nicht an Unis gelehrt

Die Grundidee für diese aus dem Konstruktivismus stammende Betriebsform stammt von Steinbachers langjährigem Geschäftspartner Ernst Weichselbaum, der die Zeit und nicht die produzierte Menge in den Fokus der Arbeit stellt: "Diese Vision habe ich jahrelang praktisch umgesetzt, weiterentwickelt und am Ende zum Nahtstellen-Management geformt. Ich kenne in Österreich keinen Berater, der in dieser Form mit Unternehmen zusammenarbeitet."

Auf die Frage, warum ein Grundsatz, der besser funktioniert als das bekannte System, nicht weiter verbreitet ist, antwortet Steinbacher: "Diese Prinzipien werden nicht an Universitäten oder Fachhochschulen gelehrt. Einzelne Themen werden zwar auszugsweise angeschnitten, aber nie zur Gänze behandelt. Außerdem kann es für Geschäftsführer irritierend wirken, wenn man in ihrem Betrieb ein führungskräftefreies Tagesgeschäft einrichten will und sie vom Steuerer von heute zum Planer für morgen werden. Darum ist diese Methodik kaum verbreitet", erklärt Josef Steinbacher abschließend.