Ein fliegender Wal führt zur Auszeichnung

FH-Studenten hoffen mit Computerspiel "Whalien" auf den Durchbruch.

Eine bärtige Hauptfigur namens Ernest Hemingwhale, die sich auf eine bunte Reise durch einen fliegenden mechanischen Wal begibt - und dabei magische Handschuhe und explodierende Perlen als Unterstützung hat: Fünf Studenten der FH Salzburg haben mit ihrer Abschlussarbeit, dem Computerspiel "Whalien", einen angesehenen Branchenpreis abgeräumt. Herwig Atzlinger, Jakob Vogel, Martin Birner, Andreas Lang und Ralf Zobl gewannen den "Ubisoft Newcomer Award" beim Deutschen Entwicklerpreis. Die Preise wurden heuer online vergeben.

Das Quintett lernte sich beim Studium - MultiMediaArt und MultiMediaTechnology - an der FH Salzburg kennen. Nun geht man auch beruflich gemeinsame Wege. Unter dem Namen "Forbidden Folds" gründen die fünf - teils Studenten, teils Absolventen - gerade ein eigenes Entwicklungsstudio. Sie wollen das Spiel "Whalien" auch kommerziell vertreiben. Im Februar können Interessierte das Spiel testen, Ende 2021 soll es als PC-Spiel auf den Markt kommen.

In die Entwicklung sind in zwei Jahren Tausende Arbeitsstunden geflossen. "So ein Preis ist für uns sehr wichtig, weil wir in einer Phase sind, in der wir auf uns aufmerksam machen müssen", sagt Atzlinger. Zurzeit wird das Projekt auf eigene Faust und eigene Kosten entwickelt. Investoren sind willkommen.

Quelle: SN