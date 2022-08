Ein halbes Jahrtausend: Kuchl feierte das große Jubiläum der Gewerbezunft

Seit 1552 gibt es die Gewerbezunft in Kuchl. Am Sonntag wurde das 500-Jahr-Jubiläum groß gefeiert. Schützen, Schnalzer und Musikkapelle, Trachtenfrauen und Landjugend - fast der ganze Ort war auf den Beinen, um der traditionsreichen Gewerbezunft die Ehre zu erweisen.

200 Mitglieder aus rund 150 lokalen Betrieben in Handwerk, Handel, Dienstleistung und freien Berufen gehören der Zunft, die auf ein halbes Jahrtausend organisierte Wirtschaftsgeschichte zurückblicken kann, an. "Sie zählt zu den ältesten Verbindungen im Land und steht für ein gelebtes Miteinander im Ort. Mitgliederausflüge, Betriebsbesichtigungen und am Schusterjahrtag als jährlicher Höhepunkt fördern den Zusammenhalt untereinander", sagt Bürgermeister Thomas Freylinger. Mitte September werden beim Schusterjahrtag die Lehrlinge von den Sünden während ihrer Ausbildung freigesprochen und neue Meister in die Zunft aufgenommen.