In Salzburg-Schallmoos sperrt ein neues Lokal auf: Die Bar Burdock spezialisiert sich auf Punch - die Urform des Cocktails. Was das mit britischen Seefahrern zu tun hat.

Pflanzen wachsen über der Theke in einem Hängegarten. Aus Kupferrohren plätschert das Wasser in einen Holztrog, ätherische Öle breiten sich aus. Die Bar Burdock scheint eine Oase in der Hitze zu sein. Am Donnerstag ab 18 Uhr feiern Tobias Pfeifer ...