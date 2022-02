Ein Hotel aus Chalets für Hintersee

Der Sprecher der Salzburger Tourismusbranche hat derzeit einigen Erklärungsbedarf. Albert Ebner baut in Hintersee eine neue Anlage mit Chalets.

Der Tourismus beginnt sich schön langsam von der Coronakrise zu erholen. Am Ende der Semesterferien ist der Blick schon hoffnungsfroh auf Buchungen Richtung Ostern gerichtet. Optimistisch sieht der Hinterseer Hotelier Albert Ebner in die Zukunft. Die Erweiterung des Betriebs der Familie Ebner in dem kleinen Flachgauer Tourismusort nimmt Formen an. Die neuen Quartiere sind schon buchbar. Im Juli startet der Betrieb.

Aufhorchen lässt die Bewerbung: Vom Chaletprojekt und Chaleturlaub ist ausdrücklich die Rede. Dass Chalet in der Raumordnung ...