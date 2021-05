Ein Italiener macht in Salzburg den Freitag zum Muscheltag

Mariano Liuzza (42) ist der neue Küchenchef im zu Marriott International gehörenden Sheraton Grand Salzburg. Damit leitet er die Hotelrestaurants taste.it und Mirabell, die Pianobar und das Catering. Der gelernte Koch blickt auf eine Karriere mit internationalen Stationen zurück: Seine Tätigkeiten führten ihn unter anderem nach Vietnam, in den Oman und nach Indonesien. Zuletzt war Mariano Liuzza im Gräflicher Park Health & Balance Resort in Bad Driburg tätig. "Wir freuen uns sehr, solch einen erfahrenen Küchenchef in unser Team zu holen", betont Sheraton-Salzburg-Generaldirektor Oliver Sturmayr. Im taste.it will der neue Küchenchef mit Antipasti und mediterranen Gerichten wie Sepia-Risotto mit Jakobsmuscheln oder Spinat-Ravioli mit Taleggio-Soße und Trüffeln für authentisches Dolce-Vita-Flair sorgen. Neu wird der Muschel-Freitag sein - an dem jede Woche Miesmuscheln in verschiedensten Variationen und mit Weißbrot auf den Tisch kommen werden.