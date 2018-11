Ein kleines Café in Hof wird zur Drehscheibe für regionale Produzenten

Passen Zirbenholz, Räucherfisch und Espresso zusammen? Ja, findet Christiane Knoll.

Sieben Jahre lang war sie Geschäftsführerin des Tourismusverbands Hof, nach einem Jahr Auszeit eröffnet sie morgen, Dienstag, ihr eigenes Café in Hof: Christiane Knoll. Das Besondere am Ladlcafé: Es ist halb Kaffeehaus, halb Laden. "Ich habe jetzt die Chance ergriffen, etwas umzusetzen, wovon ich immer schon geträumt habe", sagt Christiane Knoll. Als Tourismusexpertin weiß sie, dass Gäste, aber auch Einheimische das Authentische, das Bodenständige, das Regionale suchen. "Jeder hetzt durch die Globalisierung und sucht doch das Besondere. Deshalb gibt es in meinem Ladlcafé Kleinigkeiten, die Menschen aus der Region produzieren. Mit meinem Café möchte ich ein Netzwerk für diese regionalen Anbieter sein." Die verschiedenen Produkte werden in Regalfächern ausgestellt oder hängen - so wie die bunten Pop-Art-Bilder von Andrea Wurzer - an den Wänden. Neben Kulinarischem wie Marmelade und Sirup von Bio-Landwirtin Angelika Leitner-Eisl aus Thalgau, Fischen aus der Schlossfischerei in Hof und Kaffee aus der Röstmanufaktur von Simon Karl in Thalgau setzt Christiane Knoll auch auf Kunsthandwerk: Handgemachte Tonschüsseln und Vasen - sie werden von Gitti Schweighofer aus Ebenau gefertigt - findet man ebenso im Ladlcafé wie Zirbenholzlampen von Drechsler Egon Huber aus Anif. "Die Lampenschirme bestehen aus einer hauchdünnen Schicht Zirbenholz, das gibt ein wunderbares Licht", schwärmt die neue Kaffeehaus-Unternehmerin. Auch sie bringt eine persönliche Vorliebe ein. Das sind frisch gebackene Waffeln. Die gibt es süß oder pikant. "Zum Beispiel mit Räucherfisch - und dazu ein Glas Prosecco." Der kommt aus einer Vinothek in Faistenau.