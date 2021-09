Ein kühler Kopf bringt frischen Wind

Generationswechsel beim Seekirchner Lebensmittellogistiker Frigologo: Zum 30-Jahr-Jubiläum löst der 28-jährige Sohn den Vater ab.

Während draußen der Spätsommer noch einmal an der 30-Grad-Marke kratzt, hat es in den Kühlhallen exakt vier Grad. Milchpackerl, Käse oder Eierkartons stapeln sich palettenweise. Der Seekirchner Lebensmittellogistiker Frigologo holt Waren von Produzenten, kommissioniert sie und liefert die Bestellungen an den Lebensmitteleinzelhandel und Großmärkte aus. In den Kühlräumen hat Lukas Herzog schon als Teenager im Sommer Joghurts geschlichtet und etikettiert. Nun rückt der 28-Jährige in die Geschäftsführung auf: Vater Fritz Herzog zieht sich zum 30. Firmenjubiläum diese Woche endgültig aus ...