Ein Paar Atomic-Ski für den Pinzgauer Kommerzialrat

Emotionaler Abschied als Sprecher der Salzburger Seilbahnbranche.

Es war fast ein bisserl wie beim Marcel Hirscher. Also so, wie wenn der als Sieger durchs Ziel saust: Die "Fans" jubelten. Diesmal halt indoor (wie der Pinzgauer und Pongauer von heute zu sagen pflegt). Konkret im Kultur- und Kongresshaus Am Dom in St. Johann im Pongau. Dort fand Dienstag der Jahrestag der Salzburger Seilbahner statt. Für Ferdinand Eder ein besonderer Tag. Nämlich der des Abschieds. Er übernahm am 2. 11. 2004 die Funktion des Obmanns der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Jetzt, nach 48 Berufsjahren bei der "Schmitten" (erster Arbeitstag 13. Juli 1970) und 14 Jahren als Obmann, sagte er gut gelaunt "Servus!". Ihm folgt Vroni Scheffer aus Zauchensee nach.

Was tut nun der verdienstvolle Mann aus dem Pinzgau, Erfinder der Salzburger Super-Ski-Card, mit all seiner Zeit? Im Winter Ski fahren. Klar. Aber künftig mit einem Pongauer Ski! Eder bekam zum Abschied als bekennender Blizzard-Fan ein Paar Atomic mit Super-Ski-Card-Oberfläche geschenkt. Da müssen S' jetzt einfach durch, Herr Kommerzialrat! Und übrigens danke für alles!