Ein Pongauer führt künftig Schloss Fuschl

Franz Zimmermann übernimmt ab September als Generaldirektor die Geschäftsführung der beiden Hotels Schloss Fuschl und Hotel Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof sowie der dazugehörenden Schlossfischerei und Gastronomiebetriebe.

Zimmermann, ein gebürtiger Pongauer aus Bad Hofgastein, leitete seit Februar 2010 als General Manager das Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt. In dem Fünf-Sterne-Betrieb setzte er umfangreiche Umbauarbeiten und Modernisierungsmaßnahmen durch.

Nach der Ausbildung in Bad Hofgastein machte Franz Zimmermann auf seinem Karriereweg unter anderem Station bei Steigenberger und Kempinski in Deutschland, auf dem Kreuzfahrtschiff "MS Europa", im Hilton Hotel & Towers in Atlanta und im Swissôtel Basel. Außerdem absolvierte er die höhere Fachschule Belvoirpark/Gastrosuisse in Zürich und wurde im Vorjahr vom Verlagshaus Busche zum "Hotelier des Jahres" gekürt, das mit dem Prädikat "Hotel des Jahres" für das Schlosshotel Kronberg einherging.

Zimmermann folgt in Schloss Fuschl Paul Kernatsch nach, der sich nach fünf Jahren verabschiedet. Unter seiner Führung wurde etwa die Schlossfischerei generalsaniert sowie Spa und Jagdstube im Hotel Jagdhof umgebaut.

Quelle: SN