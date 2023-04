Ein Salzburger Spitzenkoch rührt in der bayerischen Oxn-Küche um

Emanuel Weyringer sorgt als Gastkoch für kulinarische Überraschungen in der von Steaks geprägten Küche des Hotels Zum Oxn in Laufen.

Lotuswurzeln, Tapiokaperlen und Wasabi-Eis wurden in der Küche des Restaurants Zum Oxn in Laufen bis Dienstag nicht eingesetzt. Aber diese Woche ist alles anders: Vierhaubenkoch Emanuel Weyringer vom gleichnamigen Restaurant in Henndorf am Wallersee hinterlässt bis Freitag seine Handschrift auf der Speisekarte. Und da gesellt sich allerhand Exotisches zu den Gerichten auf der von Dry-Aged Steaks und Fleischklassikern dominierten Karte. Der Fleischschwerpunkt ist kein Zufall: Das Hotel und Restaurant Zum Oxn gehört zum Oberndorfer Familienbetrieb der Metzgerei Ablinger. Bei den ...