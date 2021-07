Ein Schokomann für alle süßen Fälle

Manuel Wagner führt seit 20 Jahren die Firma Rent a Cook. Während der Pandemie explodierte sein Ideenreichtum - der ihn bis nach China führte.

Klassischer könnte die Ausbildung von Manuel Wagner nicht sein. Der Schweizer kam im Berner Oberland zur Welt, wo er in Interlaken auch das Kochhandwerk erlernte. Es folgten die obligatorischen Wanderjahre, die ihn schließlich nach Norwegen führten, wo er sich in Oslo zum königlichen Hoflieferanten aufschwang. Vor 20 Jahren wurde er in Salzburg sesshaft. Er erkannte das Potenzial, sich als "königlicher Leihkoch" für private Zwecke mieten zu lassen. Kurz: Er kam viel rum - und hat viel gesehen. Er wusste also, ...