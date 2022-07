Wie im Leopoldskroner Weiher einst Salzburger badeten

Anders als heute durften Salzburger früher im Lepi-Weiher baden. Wie sich die Stadt Salzburg zu einem Touristenziel entwickelt hat.

Ein langer Steg aus Holz, Kabinen zum Umziehen am Ufer und zwei abgetrennte Bereiche im Wasser: Der Leopoldskroner Weiher des 19. Jahrhunderts wäre heute wohl kaum wiederzuerkennen.

Denn anderes als heute, war er Weiher damals eine beliebte Badeanstalt in Salzburg. Badegäste von überall her strömten in den Sommermonaten zum Weiher, um dort Schwimmen zu lernen. Das Militär errichtete die Schule 1829. Bereits ein Jahr zuvor gab es vom Offizierskorps des k.k. Infanterie-Regiments erste Überlegungen eine Schwimmschule für die ...