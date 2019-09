Umbau in Bergheim: Der Sportartikelhändler Harald Tscherne hat das Haus gekauft, in dem bisher Lillywhites war.

Nach einem Standort im Bundesland Salzburg hat Harald Tscherne schon zwei Jahre gesucht. Nun hat es geklappt: Sports Direct hat das Gebäude mit 4300 Quadratmetern Verkaufsfläche an der Lamprechtshausener Straße (B 156) in Bergheim verkauft, in dem es bisher unter dem ...