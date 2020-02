Er ist 170 Meter lang, heißt "Katharina-Stollen" und verläuft unter dem Schmiedingergletscher des Kitzsteinhorns. Was hat es damit auf sich?

Die Zahl des Tages an diesem denkwürdigen 20. 2. 2020 lautet 1.164.764. So viele Gäste besuchten in der Saison 2018/19 das Kitzsteinhorn. Noch nie waren es so viele (Winter: 911.002; Sommer 253.762). Allein in der Karwoche 2019 bevölkerten 70.000 Gäste ...