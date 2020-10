Ein Stück Salzburg fürs Weltall

Salzburger entwickelt Ringe und Boxen, mit denen Satelliten ins All fliegen.

Der Salzburger Peter Schwarz (52) erfindet Transportsysteme für Satelliten. Konstruiert und gefertigt werden sie in Salzburg und Bad Reichenhall. "Vorher hatte keine der Firmen mit dem Weltall zu tun - das ist durch mich passiert", erzählt der Salzburger. Zu seinen Lieferanten Obkircher und BMK Tech habe er ein enges Verhältnis.

Das müsse er haben, denn die Anforderungen in der Raumfahrt seien hart: Jede seiner Erfindungen werde in einem Labor in München unter Belastung gestellt. 2000 g, also 2000-mal ...