Ein Trio frischt Omas Küche in Gastein auf

Neues Team führt den Almgasthof Windischgrätzhöhe. Die Gäste werden aus einem Topf essen.

Schon Wilhelm von Preußen und Elisabeth von Österreich waren auf der legendären Windischgrätzhöhe in Gastein zu Gast. Kaiserin Sisi widmete diesem besonderen Ort sogar ein Gedicht. Nun wollen drei Neue "den Charme und die Herzlichkeit der sogenannten guten alten Zeit mit moderner Leichtigkeit wieder salonfähig machen".

Das prominente Trio übernimmt den Alpengasthof auf gut 1200 Metern Seehöhe. Die Eröffnung ist am 1. Dezember. Geschäftsführer wird der Spitzensommelier Emmanuel Rosier, bekannt aus der deutsch-österreichischen Weinbar Cordobar in Berlin. Der 36-jährige Weltenbummler ist in Frankreich geboren, in Afrika aufgewachsen und arbeitete unter anderem in Neuseeland. Er bringt mit Alexander Nixdorf einen in Frankfurt ausgezeichneten Zwei-Hauben-Koch mit. Dritte im Bunde ist die Berliner Unternehmerin Eva-Miriam Gerstner. Sie sorgt für einen neuen Stil und das Design des Gasthofs mit 80 Sitzplätzen. Geplant sei ein Mix aus "Alpen-Charme mit viel Holz" und modernen Elementen. Einheimische, Familien, Gruppen sollen sich ebenso wohlfühlen wie "Superpromis".

Der Küchenchef will eine bodenständige "Omas Wohlfühlküche" bieten, zum Beispiel aus heimischem Wild - und das im "Alm Food Family Style". Rosier erklärt: "Wie es seinerzeit auf den Almen üblich war, gibt es keine Tellergerichte mehr, sondern alle am Tisch essen aus einem Topf. Das Hauptgericht wird stets im großen Topf serviert, darum herum die Beilagen in kleinen Töpfchen und Schüsseln. Und das so lang, bis alle satt sind." Das Konzept solle eine Brücke schlagen "zwischen traditioneller Bergromantik und hippem Alpen-Pop".

Für die Weine ist natürlich der Kenner, der Geschäftsführer, zuständig. Er will seine 50 Lieblingsweine präsentieren, "25 aus Österreich und 25 aus Deutschland und Frankreich, alle per Hand verlesen".

Die Windischgrätzhöhe besteht bereits seit dem Jahr 1350, schon im 19. Jahrhundert wurde sie als Café und Ausflugslokal geführt. Vier Ferienwohnungen sowie ein Hotelzimmer bieten Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 18 Personen.