Ein Trommelwirbel zum 20. Geburtstag der Salzburg Wohnbau

Vor 20 Jahren wurde die Salzburg Wohnbau aus der Taufe gehoben. Das war ein guter Grund, um groß zu feiern. 300 Gäste folgten der Einladung - unter Einhaltung der Coronaregeln.

Am 1. September 2001 wurde die Salzburg Wohnbau gegründet. In den 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 350 Wohn- und Kommunalbauten realisiert. "Wir wollen uns nicht auf Lorbeeren ausruhen, sondern mehr denn je offen für Neues sein", meinte Geschäftsführer Christian Struber. Er sprach davon, "die Vorreiterrolle der Salzburg Wohnbau auch in Zukunft zu unterstreichen". Ein Hinweis in diese Richtung: Anlässlich des 20. Geburtstages werden 20 Bäume bei bestehenden Wohnanlagen gepflanzt.

Rund 300 Gäste folgten der Einladung zum Sommerfest

Das Jubiläum war am Mittwochabend ein guter Grund, um am Standort der Firmenzentrale in Salzburg-Süd zu feiern. Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Bildung folgten der Einladung - unter Einhaltung der Coronaregeln. Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Multipercussionisten Martin Grubinger.

Landesrätin Klambauer spricht von einer Erfolgsgeschichte

Lob für das "Geburtstagskind" gab es auch von der Politik. Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos): "Die Salzburg-Wohnbau-Gruppe ist als Zusammenschluss vor 20 Jahren entstanden und seitdem eine Erfolgsgeschichte. Sei es bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen wie beim Thema Recyclingbeton, Digitalisierung und Kundennähe wie mit der Alfred-Serviceplattform oder bei der umfassenden Beratung und Begleitung von Gemeindeprojekten - die Salzburg-Wohnbau-Gruppe geht mit der Zeit." Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP): "Die Gemeinnützigen wie die Salzburg Wohnbau sind für das Land ein ganz zentraler und wichtiger Partner bei der Schaffung von leistbarem Wohnraum und auch bei der Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen wie dem sparsamen Umgang mit Flächenverbrauch. Das zeigen zahlreiche aktuelle Forschungen."

Das jährliche Bauvolumen liegt bei 70 Millionen Euro

Die Salzburg-Wohnbau-Gruppe wurde am 1. September 2001 als operatives Unternehmen gegründet - durch Bausparerheim, ÖSW Wohnbauvereinigung und Salzburger Siedlungswerk. Heute setzt die Gruppe ein Bauvolumen von rund 70 Mill. Euro pro Jahr um. Mehr als 33.000 Einheiten befinden sich im Hausverwaltungsbestand - darunter rund 18.600 Wohnungen. Aktuell sind rund 160 Mitarbeiter beschäftigt. Inklusive der Hausbesorger und Hausbetreuer sind mehr als 450 Fachkräfte für die Salzburg-Wohnbau-Gruppe tätig.