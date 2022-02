Ein Zimmer um 65.000 Euro, um die Pflege zu simulieren

Im Berufsförderungsinstitut (BFI) steht daher seit Kurzem ein Pflegesimulationsraum zur Verfügung. In dieser Lehrwerkstätte können sich Auszubildende auf ihren Arbeitsalltag vorbereiten. Das Land und die Arbeiterkammer haben diesen Trainingsraum mit 65.000 Euro finanziert.

Mit speziell geschulten Schauspielern werden Situationen aus der Praxis geübt, gefilmt und reflektiert. Damit wird der Qualitätsanspruch in der Pflegeausbildung am BFI abgesichert.

"In den vergangenen Jahren ist uns gemeinsam viel gelungen. Wir haben die Ausbildungsplätze in der Pflege fast verdoppelt und neue Strategien in der Qualifizierung von Um- und Neueinsteigern verfolgt. Das BFI, die AK und das AMS sind dabei verlässliche Partner. Mein Dank gilt der gut funktionierenden Zusammenarbeit", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP). Er sieht in ...